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Саудовский наследный принц попал в список международных врагов «свободной прессы»
Весь мир
Саудовский наследный принц попал в список международных врагов «свободной прессы»
Global Look Press  /  G20 Saudi Arabia

Эр-Рияд, 5 июля. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд вошел в обновленный список «Охотников на свободную прессу», составленный организацией «Репортеры без границ» (RSF).

Теперь принц находится в одном ряду с еще 36 государственными лидерами, которые, по мнению RSF, подавляют свободную прессу посредством цензуры и насилия в отношении журналистов.

Из ближневосточных руководителей в данный список вошли такие люди, как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Бахрейна Салман бин Хамад бин Иса Аль Халифа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У каждого из этих хищников свой собственный стиль. Некоторые поддерживают царство террора, отдавая иррациональные и параноидальные приказы. Другие принимают тщательно разработанную стратегию, основанную на драконовских законах», — заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.

Мухаммад бин Салман попал в упомянутый список из-за убийства Джамаля Хашогги — журналиста, некогда работавшего главным редактором издания Al Watan, а также выступавшего в роли приглашенного эксперта на крупнейших арабских телеканалах. В 2017 году он переехал в США, где получил статус резидента и стал колумнистом издания The Washington Post. В своих материалах он принялся активно критиковать действия наследного принца.

Осенью 2018 года Хашогги был обманом завлечен в саудовское посольство, убит и расчленен. Американское расследование показало, что приказ о ликвидации журналиста отдал сам Мухаммад бин Салман.

«Наследный принц возглавляет монархию, которая не допускает свободы прессы. Его репрессивные методы включают в себя шпионаж и угрозы, похищения, пытки и другие немыслимые действия», — подчеркивается на официальном сайте RSF.

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саудовская аравия аль сауд хашогги
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