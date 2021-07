Саудовский наследный принц попал в список международных врагов «свободной прессы»

Эр-Рияд, 5 июля. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд вошел в обновленный список «Охотников на свободную прессу», составленный организацией «Репортеры без границ» (RSF).

Теперь принц находится в одном ряду с еще 36 государственными лидерами, которые, по мнению RSF, подавляют свободную прессу посредством цензуры и насилия в отношении журналистов.

Из ближневосточных руководителей в данный список вошли такие люди, как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Бахрейна Салман бин Хамад бин Иса Аль Халифа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мухаммад бин Салман попал в упомянутый список из-за убийства Джамаля Хашогги — журналиста, некогда работавшего главным редактором издания Al Watan, а также выступавшего в роли приглашенного эксперта на крупнейших арабских телеканалах. В 2017 году он переехал в США, где получил статус резидента и стал колумнистом издания The Washington Post. В своих материалах он принялся активно критиковать действия наследного принца.

