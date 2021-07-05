Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:15
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:09
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
20:56
Весь мир
Боевики похитили пациентов туберкулезного центра в Нигерии
20:56
Весь мир
Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана
Все новости

«Не планета, а боксерский ринг»: Евгений Пригожин ответил на провокацию Bloomberg

  /   Обновлено: 05 июля 2021 21:04
Общество
«Не планета, а боксерский ринг»: Евгений Пригожин ответил на провокацию Bloomberg
TACC  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 5 июля. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин иронично ответил на провокационный и откровенно странный запрос Bloomberg.

Журналист агентства попросил Пригожина прокомментировать информацию о бизнесмене Эрике Принсе. Российский предприниматель отреагировал с сарказмом, подчеркнув, что иногда ему задают такие вопросы, на которые непонятно как отвечать. Пресс-служба компании «Конкорд» предлагает подобные вещи игнорировать, но в этот раз петербургский бизнесмен не удержался от шутки.

«Отвечу ради шутки. Я, безусловно, могу подтвердить, что кот Том гонялся за Джерри. А, Bloomberg, видно, готовит какую-то очередную провокацию. И поэтому прислали мне это безумное сообщение. Видел, кстати, на странице у Шугалея (глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. — Прим. ФАН), что они написали и ему», — говорит предприниматель.

Бизнесмен также поделился мнением, что «у нас не планета, а боксерский ринг», где все друг на друга нападают.

«Вероятно, Эрик Принс кому-то перешел дорогу с Blackwater. Именно поэтому его решили притянуть ко мне через Bloomberg, чтобы потом навесить на него кучу санкций — так называемый «поцелуй смерти», — считает Пригожин.

«Не планета, а боксерский ринг»: Евгений Пригожин ответил на провокацию Bloomberg
Пресс-служба компании «Конкорд»  / 

Бизнесмен посоветовал Эрику Принсу внимательнее смотреть по сторонам, так как его могут подставить.

«Если журналисты будут тебе улыбаться, не мешкай, выбивай зубы, а адрес агентства я чиркану тебе в личную переписку. Уважаемые господа из санкционного комитета, дорогие, любимые сенаторы, я никогда в помине не видел Эрика Принса, не знаю, как он выглядит и чем занимается, но фамилия у него красивая», — заключил он.

Ранее Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против издания The Insider, на сайте которого была размещена недостоверная информация о предпринимателе. По его словам, американцы пытаются устроить информационный геноцид России, но в итоге «получат по яйцам».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Не планета, а боксерский ринг»: Евгений Пригожин ответил на провокацию Bloomberg
Евгений Пригожин Эрик Принс bloomberg
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru