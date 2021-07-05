«Не планета, а боксерский ринг»: Евгений Пригожин ответил на провокацию Bloomberg

Санкт-Петербург, 5 июля. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин иронично ответил на провокационный и откровенно странный запрос Bloomberg.

Журналист агентства попросил Пригожина прокомментировать информацию о бизнесмене Эрике Принсе. Российский предприниматель отреагировал с сарказмом, подчеркнув, что иногда ему задают такие вопросы, на которые непонятно как отвечать. Пресс-служба компании «Конкорд» предлагает подобные вещи игнорировать, но в этот раз петербургский бизнесмен не удержался от шутки.

«Отвечу ради шутки. Я, безусловно, могу подтвердить, что кот Том гонялся за Джерри. А, Bloomberg, видно, готовит какую-то очередную провокацию. И поэтому прислали мне это безумное сообщение. Видел, кстати, на странице у Шугалея (глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. — Прим. ФАН), что они написали и ему», — говорит предприниматель.

Бизнесмен также поделился мнением, что «у нас не планета, а боксерский ринг», где все друг на друга нападают.

«Вероятно, Эрик Принс кому-то перешел дорогу с Blackwater. Именно поэтому его решили притянуть ко мне через Bloomberg, чтобы потом навесить на него кучу санкций — так называемый «поцелуй смерти», — считает Пригожин.

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Бизнесмен посоветовал Эрику Принсу внимательнее смотреть по сторонам, так как его могут подставить.

«Если журналисты будут тебе улыбаться, не мешкай, выбивай зубы, а адрес агентства я чиркану тебе в личную переписку. Уважаемые господа из санкционного комитета, дорогие, любимые сенаторы, я никогда в помине не видел Эрика Принса, не знаю, как он выглядит и чем занимается, но фамилия у него красивая», — заключил он.

Ранее Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против издания The Insider, на сайте которого была размещена недостоверная информация о предпринимателе. По его словам, американцы пытаются устроить информационный геноцид России, но в итоге «получат по яйцам».