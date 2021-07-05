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В MW рассказали, почему лучшие французские Rafale проигрывают российским истребителям
Армия
В MW рассказали, почему лучшие французские Rafale проигрывают российским истребителям
flickr.com  /  Airwolfhound / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 5 июля. Французский истребитель Rafale был создан 35 лет назад. Он обладает рядом преимуществ, но уступает российским образцам, пишут американские эксперты.

Легкий истребитель четвертого поколения является основой ВВС Франции. Он пришел на смену самолетам Mirage 2000, разработчики внедрили в него современные технические решения. Но, несмотря на некоторые положительные качества, сравнения с российскими образцами он не выдерживает, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Military Watch.

Машина получила два реактивных двигателя Snecma М88-2Е4, которые считаются одними из самых маломощных в мире. Средний показатель скорости не превышал двух чисел Маха. Потолок высоты для Rafale составляет 15 километров, тогда как российские Су-27 способны подниматься до 20 километров.

Расход топлива у Rafale больше, чем у менее дорогих Су-30, а малые размеры французского истребителя не позволят разместить на нем мощные и современные ракеты. Ряд проблем, среди которых высокая стоимость и неэффективная стратегия продвижения не принесли популярности этой разработке на рынке вооружений, резюмировали эксперты.

Британское издание Daily Express некоторое время назад попыталось выдать американские самолеты за российские Су-30, чем рассмешило читателей. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen, пишет RT. При перехвате был задействован истребитель Су-30.

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