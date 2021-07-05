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Оперштаб Краснодарского края сообщил об угрозе паводка в Туапсинском районе

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:16
Происшествия
Оперштаб Краснодарского края сообщил об угрозе паводка в Туапсинском районе
Pr Skr vk.com/demyansk_ru  /  Группа «Демянск и Демянский район

Краснодар, 5 июля. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о сильных осадках в Туапсинском районе и поднятии уровня воды в реках.

Туапсинский пожарно-спасательный отряд переведен в режим чрезвычайной ситуации. Для контроля ситуации у русел рек сотрудники МЧС выставили наблюдательные посты. Об этом сообщает источник в ведомстве.

Как стало известно, власти региона приняли дополнительные меры для предотвращения или своевременной ликвидации возможных последствий. В район была отправлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Отмечается, что в ее составе 63 человека, в том числе специалист применения беспилотных авиационных систем с оборудованием, а также 12 единиц техники, включая плавсредства.

Ранее стало известно, что пляжи Сочи сильно пострадали от мощных осадков и ветра. Непогода особенно повредила курортные места в Адлерском и Хостинском районах.

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