Оперштаб Краснодарского края сообщил об угрозе паводка в Туапсинском районе

Краснодар, 5 июля. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о сильных осадках в Туапсинском районе и поднятии уровня воды в реках.

Туапсинский пожарно-спасательный отряд переведен в режим чрезвычайной ситуации. Для контроля ситуации у русел рек сотрудники МЧС выставили наблюдательные посты. Об этом сообщает источник в ведомстве.

Как стало известно, власти региона приняли дополнительные меры для предотвращения или своевременной ликвидации возможных последствий. В район была отправлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Отмечается, что в ее составе 63 человека, в том числе специалист применения беспилотных авиационных систем с оборудованием, а также 12 единиц техники, включая плавсредства.

Ранее стало известно, что пляжи Сочи сильно пострадали от мощных осадков и ветра. Непогода особенно повредила курортные места в Адлерском и Хостинском районах.