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Приток мигрантов спровоцировал рост спроса на аренду квартир в Москве

  /   Обновлено: 05 июля 2021 20:10
Экономика
Приток мигрантов спровоцировал рост спроса на аренду квартир в Москве
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 5 июля. Оживление рынка аренды жилья наблюдается в Москве, в июне спрос на квартиры вырос из-за притока трудовых мигрантов, заявили в риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Рост спроса составил 14% по сравнению с показателями за аналогичный период в 2020 году. В период пандемии коронавируса сегмент аренды находился в глубоком кризисе из-за локдауна, напомнили эксперты.

Причем запрос идет на длительную аренду сроком не менее 11 месяцев, отметила замдиректора компании Оксана Полякова. Самым популярным арендным жильем по-прежнему остаются однокомнатные квартиры экономкласса в пешей доступности от МЦК или станций метрополитена.

Рынок аренды жилья переживает незначительное снижение размера платы. На показатели влияют сразу несколько факторов, в том числе ограничения, введенные в рамках борьбы с COVID-19.

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