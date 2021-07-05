Пять человек пострадали в результате ДТП под Ростовом

Ростов-на-Дону, 5 июля. Столкновение двух автомобилей на нерегулируемом перекрестке в Ростовской области обернулось травмами для пятерых человек.

Дорожное происшествие случилось на четвертом километре автодороги Обливская — Боковская — Каргинская — хутор Дубовой. Здесь столкнулись отечественная «Ока» и Kia Rio, сообщает источник в региональной ГИБДД.

В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Это 28-летний пассажир отечественного авто, а также водитель и три пассажирки Kia Rio. Самой младшей из пострадавших в корейской машине едва исполнилось 18 лет. В настоящий момент по факту аварии проводится проверка.