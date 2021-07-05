Бывшие командующие ВС Боливии задержаны за участие в госперевороте 2019 года

Ла-Пас, 5 июля. Полиция Боливии задержала бывших командующих Военно-воздушных и Военно-морских сил за предполагаемое участие в государственном перевороте против президента Эво Моралеса в октябре 2019 года. Об этом сообщает агентство Los Tiempos.

Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо подтвердил, что по приказу прокуратуры в городе Санта-Крус были задержаны генерал Хорхе Гонсало Терсерос Лара и адмирал Гонсало Хархури Рада. Военные были переведены в штаб-квартиру Специальной целевой группы по преступности, где они будут находиться до вынесения судебного постановления о мерах пресечения.

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«Мы получили информацию о том, что двое командующих были задержаны и перевозятся в департамент в Ла-Пасе», — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Брат бывшего командующего ВВС Сесар Терсерос подтвердил информацию и отметил, что четверо полицейских явились в дом Лары с распоряжением о задержании и приказом о его немедленном перемещении в Ла-Пас.

Таким образом, уже пять бывших командующих были задержаны в связи с предполагаемым участием в госперевороте. Согласно местным СМИ, бывший президент Эво Моралес назвал генерала Терсерос Лару основным организатором переворота еще в 2019 году. Тогда он находился на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, которое служило ему политическим убежищем после того, как временное правительство возглавила Жанин Аньес.

Федеральное агентство новостей /

Против Терсероса и других семерых бывших военных и полицейских проводится расследование по обвинению в участии в государственном перевороте. В мае Десятый суд по уголовным делам вынес решение о проведении дополнительного дознания против военных за преступления, нарушившие положения Конституции и невыполнение должностных обязанностей.

1 июля судья по борьбе с коррупцией Ла-Паса вынес решение о досудебном аресте министра финансов при правительстве Аньес Карлоса Шлинка за займ, взятый у МВФ. 19 июня Министерство обороны Боливии начало расследование в связи с возможной второй попыткой государственного переворота при участии экс-главы Минобороны в правительстве Аньес.