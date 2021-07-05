Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:14
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:09
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
20:56
Весь мир
Боевики похитили пациентов туберкулезного центра в Нигерии
20:56
Весь мир
Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана
Все новости

Бывшие командующие ВС Боливии задержаны за участие в госперевороте 2019 года
Весь мир
Бывшие командующие ВС Боливии задержаны за участие в госперевороте 2019 года
Prt Scr twitter.com  /  @MyBolivia

Ла-Пас, 5 июля. Полиция Боливии задержала бывших командующих Военно-воздушных и Военно-морских сил за предполагаемое участие в государственном перевороте против президента Эво Моралеса в октябре 2019 года. Об этом сообщает агентство Los Tiempos.

Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо подтвердил, что по приказу прокуратуры в городе Санта-Крус были задержаны генерал Хорхе Гонсало Терсерос Лара и адмирал Гонсало Хархури Рада. Военные были переведены в штаб-квартиру Специальной целевой группы по преступности, где они будут находиться до вынесения судебного постановления о мерах пресечения.

https://twitter.com/CFValverde/status/1411458373950787593

«Мы получили информацию о том, что двое командующих были задержаны и перевозятся в департамент в Ла-Пасе», — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Брат бывшего командующего ВВС Сесар Терсерос подтвердил информацию и отметил, что четверо полицейских явились в дом Лары с распоряжением о задержании и приказом о его немедленном перемещении в Ла-Пас.

Таким образом, уже пять бывших командующих были задержаны в связи с предполагаемым участием в госперевороте. Согласно местным СМИ, бывший президент Эво Моралес назвал генерала Терсерос Лару основным организатором переворота еще в 2019 году. Тогда он находился на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, которое служило ему политическим убежищем после того, как временное правительство возглавила Жанин Аньес.

Бывшие командующие ВС Боливии задержаны за участие в госперевороте 2019 года
Федеральное агентство новостей  / 

Против Терсероса и других семерых бывших военных и полицейских проводится расследование по обвинению в участии в государственном перевороте. В мае Десятый суд по уголовным делам вынес решение о проведении дополнительного дознания против военных за преступления, нарушившие положения Конституции и невыполнение должностных обязанностей.

1 июля судья по борьбе с коррупцией Ла-Паса вынес решение о досудебном аресте министра финансов при правительстве Аньес Карлоса Шлинка за займ, взятый у МВФ. 19 июня Министерство обороны Боливии начало расследование в связи с возможной второй попыткой государственного переворота при участии экс-главы Минобороны в правительстве Аньес.

Бывшие командующие ВС Боливии задержаны за участие в госперевороте 2019 года
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Бывшие командующие ВС Боливии задержаны за участие в госперевороте 2019 года
боливия госпереворот ВС Боливии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru