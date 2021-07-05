Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:14
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:09
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
20:56
Весь мир
Тыграйский вопрос на повестке ООН: итоги заседания Совета Безопасности по Эфиопии
20:56
Весь мир
Боевики похитили пациентов туберкулезного центра в Нигерии
20:56
Весь мир
Башар Асад поздравил Эбрахима Раиси с победой на выборах президента Ирана
Все новости

Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

О том, как чиновники-абитуриенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) изучают актуальные тенденции в интернете и социальных сетях, рассказал доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат культурологических наук СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин в ходе брифинга в студии Медиагруппы «Патриот».

По словам гостя, в настоящее время данное направление приобрело особое значение. В учебе госслужащих оно занимает важное место.

«У нас разработано несколько программ. Есть рабочая программа дисциплин, когда человек еще обучается либо на бакалавриате, либо в магистратуре. Она называется «Репутация в интернете». Это большой курс, рассчитанный на полтора года обучения, плюс курсовая работа. Кроме того, у нас есть много других курсов, посвященных как репутации, так и имиджу», — сообщил кандидат наук.

Никита Гришанин также отметил, что такое обучение предусматривает и более углубленную работу.

«Наши студенты занимаются тем, что исследуют в социальных сетях [аккаунты] разных чиновников, комитетов, организаций. Мы подготовили доклад по одному из комитетов, связанный с его подведомственными учреждениями: как они ведут социальные сети, сайты. Подготовили это исследование для того, чтобы передать в комитет. Мы с ним очень активно взаимодействуем», — пояснил собеседник.

В завершение он добавил, что к подобным исследованиям присоединяются также и учащиеся других учебных заведений.

«У нас разные формы взаимодействия. Например, мы организуем конкурсы по социальной рекламе. Инициируем в нескольких вузах Санкт-Петербурга такую деятельность, когда студенты разрабатывают социальную рекламу, посвященную деятельности конкретного комитета», — подытожил Никита Гришанин.

Ранее ФАН сообщил о том, что мэр Саратова Михаил Исаев анонсировал масштабную реформу системы управления городом. По его словам, перемены коснутся работы каждого муниципального служащего.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
ранхигс чиновники никита гришанин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru