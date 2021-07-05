Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети

О том, как чиновники-абитуриенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) изучают актуальные тенденции в интернете и социальных сетях, рассказал доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат культурологических наук СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин в ходе брифинга в студии Медиагруппы «Патриот».

По словам гостя, в настоящее время данное направление приобрело особое значение. В учебе госслужащих оно занимает важное место.

«У нас разработано несколько программ. Есть рабочая программа дисциплин, когда человек еще обучается либо на бакалавриате, либо в магистратуре. Она называется «Репутация в интернете». Это большой курс, рассчитанный на полтора года обучения, плюс курсовая работа. Кроме того, у нас есть много других курсов, посвященных как репутации, так и имиджу», — сообщил кандидат наук.

Никита Гришанин также отметил, что такое обучение предусматривает и более углубленную работу.

«Наши студенты занимаются тем, что исследуют в социальных сетях [аккаунты] разных чиновников, комитетов, организаций. Мы подготовили доклад по одному из комитетов, связанный с его подведомственными учреждениями: как они ведут социальные сети, сайты. Подготовили это исследование для того, чтобы передать в комитет. Мы с ним очень активно взаимодействуем», — пояснил собеседник.

В завершение он добавил, что к подобным исследованиям присоединяются также и учащиеся других учебных заведений.

«У нас разные формы взаимодействия. Например, мы организуем конкурсы по социальной рекламе. Инициируем в нескольких вузах Санкт-Петербурга такую деятельность, когда студенты разрабатывают социальную рекламу, посвященную деятельности конкретного комитета», — подытожил Никита Гришанин.

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