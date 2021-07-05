Кара Делевинь пришла на показ Dior в пиджаке на голое тело

Шоу Dior Haute Couture Fall 2021-2022 продолжается. Одной из ярких представительниц прекрасного пола среди гостей была замечена супермодель Кара Делевинь. Наряду с Моникой Беллуччи и европейскими аристократками она оказалась в первом ряду на показе, сообщает ELLE.
В последнее время модель не так часто можно увидеть на подиуме, статус селебрити уже не позволяет. Теперь она на первой линии и наблюдает за показом.
Но и здесь девушка сумела привлечь к своей персоне достаточно внимания. Она использовала смелый, но проверенный стилистический прием.
Модель надела строгий костюм-двойку, подходящий для проведения переговоров и совещаний региональных менеджеров, но она надела его на голое тело и распахнула. Образ дополнил красивейший золотой кулон на длинной цепочке, уютно расположившийся в зоне обнаженного декольте. Присутствующие были загипнотизированы таким аутфитом. Дополнила образ Кара широкими брюками с подворотами и сложной «мокрой» укладкой, что сделало образ более архитектурным.
Ранее модель показала журналистам свой дом с секс-интерьером.