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Кара Делевинь пришла на показ Dior в пиджаке на голое тело
Шоу-бизнес
Кара Делевинь пришла на показ Dior в пиджаке на голое тело
instagram.com  /  @caradelevingne

Шоу Dior Haute Couture Fall 2021-2022 продолжается. Одной из ярких представительниц прекрасного пола среди гостей была замечена супермодель Кара Делевинь. Наряду с Моникой Беллуччи и европейскими аристократками она оказалась в первом ряду на показе, сообщает ELLE

В последнее время модель не так часто можно увидеть на подиуме, статус селебрити уже не позволяет. Теперь она на первой линии и наблюдает за показом. 

Но и здесь девушка сумела привлечь к своей персоне достаточно внимания. Она использовала смелый, но проверенный стилистический прием.

Модель надела строгий костюм-двойку, подходящий для проведения переговоров и совещаний региональных менеджеров, но она надела его на голое тело и распахнула. Образ дополнил красивейший золотой кулон на длинной цепочке, уютно расположившийся в зоне обнаженного декольте. Присутствующие были загипнотизированы таким аутфитом. Дополнила образ Кара широкими брюками с подворотами и сложной «мокрой» укладкой, что сделало образ более архитектурным. 

Ранее модель показала журналистам свой дом с секс-интерьером. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Кара Делевинь пришла на показ Dior в пиджаке на голое тело
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