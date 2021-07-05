Кара Делевинь пришла на показ Dior в пиджаке на голое тело

Шоу Dior Haute Couture Fall 2021-2022 продолжается. Одной из ярких представительниц прекрасного пола среди гостей была замечена супермодель Кара Делевинь. Наряду с Моникой Беллуччи и европейскими аристократками она оказалась в первом ряду на показе, сообщает ELLE.

В последнее время модель не так часто можно увидеть на подиуме, статус селебрити уже не позволяет. Теперь она на первой линии и наблюдает за показом.