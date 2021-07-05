Топ-5 лучших ролей Владимира Меньшова

Владимир Меньшов, скончавшийся 5 июля на 82-м году жизни от осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией, навсегда запомнится россиянам не только как талантливый режиссер, но и как фактурный актер, подаривший миру немало достойных персонажей. ФАН вспомнил пять наиболее ярких ролей безвременно ушедшего артиста.

«Счастливый Кукушкин» (1970) — рабочий Кукушкин

Актерским дебютом Меньшова стала роль молодого рабочего Кукушкина, который имел неосторожность влюбиться в дочку нэпмана — богатого хозяина трактира. Действие картины происходит в СССР в конце 20-х годов, когда советский капитализм доживал последние месяцы. Кукушкин в ней символизирует торжество угнетенного класса: он выигрывает все состояние трактирщика и таким образом становится достаточно состоятельным, чтобы жениться на его дочери.

«Где находится нофелет?» (1987) — Павел Голиков

кадр из фильма «Где находится нофелет?» /

В этой картине Меньшов играет роль талантливого инженера Павла Федоровича Голикова, работающего в НИИ в женском коллективе. Последнее обстоятельство, правда, ничуть не помогает ему в общении с дамами: Голикову 40 лет, он одинок, и его родители уже отчаялись когда-либо увидеть внуков. Ситуацию обещает исправить его двоюродный брат Гена (изумительная роль Александра Панкратова-Черного), человек светский, большой покоритель дамских сердец — он дает зарок, что не уедет из Москвы, куда по просьбе жены отправился за мебелью, пока не женит кузена.

С этой целью Гена переодевает Павла в новый костюм и знакомит его со своей любимой техникой «пикапа», которая заключается в том, чтобы подходить к женщинам и задавать им обескураживающие и бессмысленные вопросы, такие как «Где находится нофелет?» («нофелет» является ананимом, то есть произнесенным в обратном порядке словом «телефон»). Однако Голикову не помогает даже такая революционная для советского общества методика «съема», в то время как его брат крутит сразу несколько романов. Для последнего вся эта кутерьма заканчивается плохо — за ним в Москву приезжает его властная супруга и увозит обратно. Гена же в итоге случайно знакомится с девушкой в желтом автобусе.

«Китайский сервиз» (1999) — Фрол Сатановский

Кадр из фильма «Китайский сервиз» /

В этом фильме Владимир Меньшов предстает перед нами в образе купца и золотопромышленника Фрола Сатановского, который путешествует по Волге на самом комфортабельном и богатом речном пароходе «Святитель Николай» в довоенный 1913 год. Фрол спешит на празднование 300-летия дома Романовых, но на корабле его поджидают шулера, мечтающие обыграть купца в покер и оставить его с пустыми карманами. Известно, что они скрываются под личиной одного из достойных членов общества: правительственного инспектора, нефтяного магната, скотопромышленника и даже певицы. В качестве «вишенки на торте» этого лихо закрученного сюжета предстает знаменитый сыщик Мышко, который находится на пароходе инкогнито.

«Ночной дозор», «Дневной дозор» (2004, 2005) — глава Ночного дозора Гесер

Кадр из фильма «Дневной дозор» /

Эти две картины по праву назывались критиками «первыми российскими блокбастерами». В них Владимир Меньшов сыграл руководителя сил добра — главу Ночного дозора по имени Гесер, который когда-то был «замминистра в СССР», а теперь ездит на машине со спецсигналами. Ему противостоит «темный» Завулон, с которым когда-то был заключен шаткий мир. Ряд провокаций и случайных событий могут спровоцировать новую войну — и герой Меньшова обязан спасти положение.

«Крик тишины» (2019) — Антон Иванович

кадр из фильма «Крик тишины» /

Роль стала последней в кинокарьере Меньшова. События «Крика тишины» забрасывают зрителя в блокадный Ленинград, в котором царит голод. Желая эвакуироваться, супруга главного героя бросает их маленького сына одного. Его находит управхоз Анна Васильевна и во время бомбежки передает подростку-сироте Кате. Позже дети оказываются у Антона Ивановича, которого играет Меньшов, помогающего им выжить в невыносимых условиях блокады.