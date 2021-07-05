Поисковая экспедиция обнаружила возле линии Маннергейма артефакты Зимней войны

Выборг, 5 июля. Раскопки возле линии Маннергейма в Ленинградской области были проведены при помощи российских военных в рамках поисковой экспедиции «Вечно живые».

В ходе раскопок военнослужащие нашли множество вещей, принадлежавших солдатам, погибшим на российско-финской войне, также известной как Зимняя война. В декабре 1939-го года 70-я стрелковая дивизия должна была прорвать финский комплекс оборонительных укреплений — линию Маннергейма.

«Если находим незахороненные останки, то только по подписанным личным вещам. Медальонов солдатских не было, были так называемые ладанки-складни, но они из тонкого железа, не герметичны и практически никогда не читаются, рассыпаются в пыль», — рассказал заместитель начальника экспедиции «Вечно живые» Михаил Чипенко.

Солдаты Красной Армии были зажаты между болотами в «огневой мешок» и были вынуждены идти на штурм под сильным огнем, передает телеканал «Звезда».

Бои шли ожесточенные, многие из найденных артефактов изрешечены пулями. До сих пор сотни военных 70-й стрелковой дивизии, погибших в этих боях, не найдены и числятся пропавшими без вести.

Ранее издание RT рассказало, какую роль сыграло строительство «линии Сталина» в срыве немецкого блицкрига. По словам доцента Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрия Суржика, перед СССР стояла намного более масштабная задача по укреплению рубежей, чем перед Финляндией, построившей линию Маннергейма.