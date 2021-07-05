Стало известно, какие задачи штабы Навального ставили перед волонтерами

Москва, 5 июля. Соратники блогера Алексея Навального ставили провокационные задачи перед волонтерами, которые выходили на несанкционированные протестные акции.

При этом руководство ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), призывал людей выйти на несогласованные уличные акции, не позаботившись о физической и юридической безопасности участников. Также руководители региональных штабов получали задачи обеспечить явку волонтеров и сделать эффектные фотографии, даже когда на акции приходило минимальное количество участников, рассказал бывший координатор штаба Навального2 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) из Волгограда Алексей Волков, пишет издание "ПолитЭксперт".

Он отметил, что ФБК требовал доводить до рядового состава штабов непопулярные задачи. А от руководителей требовалось, чтобы волонтеры их приняли. Волков отметил, что численность таких акций иногда доходила до абсурда. Он объяснил, что также ставились задачи для фотографа, который должен был делать кадры, создающие видимость большого количества людей, когда их могло быть 15–30 человек.

Экс-соратник Навального полагает, что эти решения принимались только для обострения ситуации. Он привел пример, когда Петербурге в 2021 году руководство ФБК назначило сбор на Дворцовой площади, прекрасно понимая, что она будет перекрыта.

«То есть они провоцируют давку, неудобства для людей, чтобы было вязалово», — рассказал Алексей Волков.

Он считает, что эти действия свидетельствуют о бесцельной трате ресурсов и непрофессионализме. По словам Волкова, так координаторы устраивают хаос в городе, водя людей по разным улицам, заранее указывая в Telegram-каналах места сбора.

Бывший координатор штабов в Волгограде Алексей Волков ранее призвал не верить сбежавшей в ЕС верхушке ФБК. Он рассказал о русофобских настроениях и риторике, утвердившихся в штабах.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга