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Фанаты раскритиковали Волочкову за очередное неуместное фото
Шоу-бизнес
Фанаты раскритиковали Волочкову за очередное неуместное фото
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Москва, 5 июля. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала объектом критики в социальной сети Instagram. Новый пост светской львицы не понравился ее подписчикам.

Многие подписчики звездного аккаунта давно привыкли, что артистка совершенно не стыдится показывать кадры из своей жизни. В очередной публикации звезда продемонстрировала свои сборы на светскую вечеринку. На фотографии Волочкова сидит с обнаженными ногами, пока стилист занимается ее укладкой. Рядом с ней стоит большой кальян.

«Когда салон красоты на дому с замечательным другом — стилистом Анваром! Радуемся, смеемся, красим волосы, делаем укладку», — эмоционально сообщила артистка.

Больше всего фолловеров звездного аккаунта возмутил кальян, который установлен в саду артистки. Кроме того, пользователи соцсети в очередной раз обвинили звезду в полном отсутствии стиля.

«Настя! При всем к вам уважении дурновкусие ваше зашкаливает! Опомнитесь уже!»;

«И вечно в трусах. Это уже перебор, сколько можно?»;

«И кальян... Мерзко-то как. Вы меня все больше разочаровываете, а я думал дно уже пробито», — резко отметили пользователи соцсети.

Волочкова в свойственной ей манере не реагирует на критику подписчиков. Бывшая балерина Большого театра давно смирилась с тем, что каждый ее шаг бурно обсуждается в Сети. Обычно больше всего критикуются неуместные, на взгялд хейтеров, снимки, на которых танцовщица запечатлена в шпагате в купели, сообщает издание «Дни.ру».

Недавно к «флешмобу» Волочковой присоединился экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Артист опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал свою растяжку.

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волочкова звезды балерина
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