Жителей Кирова будут штрафовать за поддельные справки о вакцинации против COVID-19

Киров, 5 июля. Покупка поддельных сертификатов и ПЦР-тестов может обернуться штрафом в 80 тыс. рублей.

Кировская полиция мониторит интернет-ресурсы, которые предлагают жителям Кирова купить поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Также в продаже находились справки о прохождении ПЦР-тестов, сообщил «Свойкировский.рф».

В ходе мероприятий правоохранители выявили три подобных сайта. В настоящее время один ресурс заблокировали, два других находятся в стадии ликвидации. За использование фальшивого сертификата о вакцинации против COVID-19 можно получить штраф на сумму до 80 тысяч рублей.

Люди, приезжающие любыми путями на полуостров Ямал, будут обязаны иметь сертификат о полной вакцинации с QR-кодом, сообщал ФАН. Изменения не коснутся несовершеннолетних и тех, кто прописан в регионе.