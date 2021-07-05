В интересах большинства: как обязательная вакцинация уживается с правами человека

Обязательная вакцинация населения от COVID-19 разбила страну на два лагеря, в каждом из которых находятся свои аргументы в пользу их позиции. Один из острых аспектов ситуации — возможное нарушение конституционных прав российского гражданина, да и нарушение прав человека в принципе. Насколько такое мнение соответствует позиции и правильно ли поступают сейчас региональные власти, рассказал уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, ставший специальным гостем брифинга Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мнение правозащитника однозначно: ради безопасности большинства государству следует действовать в интересах этого самого большинства, особенно когда речь идет о сохранности жизни населения. Казалось бы, простой постулат, но он остается непонятым, ведь сама коронавирусная инфекция все еще является для нас невидимым и неосязаемым врагом.

«Понятно, что все, кто работает во власти, естественно, работают на сохранение населения, народа своей страны, за которую они несут ответственность. Прежде всего они заботятся об этом. Конечно, все решения, которые уже приняты и принимаются относительно ограничительных мер по применению к ковид-диссидентам, приобретают все большее распространение. Ведь люди как говорят: «Я не хочу прививаться, но я не могу сам себе объяснить, почему», — рассуждает о ситуации правозащитник.

К сожалению, на фоне происходящего многие антипрививочники идут на крайние меры: покупают поддельные сертификаты о вакцинации или пытаются получить желанный медицинский отвод. Но усилия такого рода оказываются пустой тратой времени и денег.

«Правового статуса у этого документа нет, он сугубо индивидуален. В нашей практике по обращениям есть такое явление, когда врач пишет прямо заключение, что человек имеет онкологическое заболевание, и ему противопоказано (делать прививку. — Прим. ФАН). В иных случаях пишут, что онкологическое заболевание не является противопоказанием. Вопрос стоит: «В какой стадии и смотря чего?» <…> Слишком мало времени прошло, пока мы боремся с коронавирусом, это — новая зараза. И, конечно же, перечня болезней, по которым прививка противопоказана, мы не найдем», — рассказывает Сергей Шабанов.

Один из громких аргументов, звучащий от противников вакцинации, касается элементарного отсутствия альтернативы — сделать прививку россияне могут только отечественной вакциной, когда как зарубежные аналоги нам недоступны.

«Наша вакцина «Спутник V» была сделана быстро, потому что была изготовлена на традиционной основе советского производства. Все прививки, которые мы делали когда-то в детстве, были разработаны по одной методике. <…> Все остальные являются современными, либо как Pfizer — ультрасовременными, которые не прошли апробацию. Мы еще не знаем, что будет через пять лет с этим Pfizer и его последствиями», — подчеркивает омбудсмен.

Global Look Press / Chilean Presidential Palace / XinHua

Как заключает правозащитник, кивки антивакцинаторов в сторону нарушения Конституции также бессмысленны, ведь решение ставить или не ставить прививку от COVID-19 все еще остается добровольным актом.