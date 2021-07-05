Стоимость нефти Brent достигла показателя октября 2018 года

Лондон, 5 июля. Впервые с 30 октября 2018 года североморский сорт нефти Brent вырос в цене до 77 долларов за баррель.

В июне стоимость августовского фьючерса на марку Brent укреплялась до 77 долларов за баррель в ходе торгов лондонской биржи ICE. Последний раз данный ценовой уровень также фиксировался в октябре 2018 года.

Котировки на энергоресурс в ходе торгов в понедельник продемонстрировали незначительное снижение в цене. Так, сентябрьский фьючерс на Brent подешевел на 0,13% — до 76,07 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в августе снизилась на 0,12%, до 75,07 доллара за баррель.