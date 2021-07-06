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Представитель Украины в Минске озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс
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Весь мир
Представитель Украины в Минске озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, не имеет обязательного характера.

«Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск — 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть, за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», — сказал он.

Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть — «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности.

Представитель Украины в Минске озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс
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Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, Вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик.  

«Что такое Донбасс — большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемые. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление — если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР сделает невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», — резюмировал он.

Солдаты Вооруженных сил Украины, принимавшие участие в братоубийственной войне в Донбассе, разочаровались в украинской власти. Они считают, что Киев их обманул. 

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донбасс украина война
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