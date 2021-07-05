Верховная Рада одним законом лишила Украину права на огромные территории

Киев, 5 июля. Еще шесть лет назад украинская власть, не задумываясь о последствиях, развязала руки всем соседям Украины в вопросе территориальных претензий.

Утренний эфир украинского телеканала «НАШ» был посвящен по большей часть территориальным претензиям Венгрии, Польши и Румынии в адрес Украины, которые в последнее время звучат все чаще и громче. Ведущие напомнили зрителям о «мягкой оккупации» Закарпатья в рамках официальной национальной политики Будапешта. Поговорили и о регулярных заявлениях румынского руководства по поводу истинной принадлежности Северной Буковины. О видах Варшавы на Львов и область говорить не стали, видимо, чтобы не портить лишний раз отношений с одним из немногих оставшихся союзников. Но этот аспект внешнеполитических проблем Киева и так читался между строк.

Ведущие канала вместе с приглашенным парламентарием пытались понять, почему же все западные соседи Украины только после 2014 года принялись активно продвигать политику «возвращения исторических земель». В итоге всю вину взвалили на конфликт в Донбассе. Мол, в Европе решили воспользоваться моментом критической слабости Украины и «восстановить историческую справедливость».

Истинную же причину столь внезапной заинтересованности Венгрии, Польши и Румынии в формальном захвате немалой части Украины назвал дозвонившийся в эфир простой житель Харькова, указавший на фатальную ошибку на тот момент новоиспеченной Верховной Рады, допущенную еще весной 2015 года. Украинский парламент так увлекся нагнетанием антироссийской истерии в обществе и соответствующей трансформацией внутренней политики, что даже не заметил, как дал полный карт-бланш европейским соседям. Главным триггером территориальных претензий харьковчанин Виталий назвал закон о декоммунизации, принятый Верховной Радой в апреле 2015 года.

«Сейчас вот вы перечислили претензии Румынии, Польши, Венгрии… Я считаю, что в первую очередь виноват закон о декоммунизации. Потому что Крым присоединил кто? Хрущев — главный коммунист страны на то время. Все территории Западной Украины тоже присоединили коммунисты после войны. И закон о декоммунизации аннулирует все права Украины на все это. Это был фатальный прокол Рады», — вынес вердикт харьковчанин.

Ведущие переполошились и попытались было опровергнуть утверждения простого зрителя, упирая на то, что нельзя связывать закон о декоммунизации с территориальными претензиями. Ведь в самом законопроекте ни слова не сказано о возврате земли. Однако харьковчанин оказался не лыком шит и подчеркнул, что декоммунизаторы в Раде создали прецедент на уровне международного права, что и позволяет полякам, венграм и румынам рассчитывать на восстановление, как они считают, исторической справедливости. Эту ремарку ведущие с депутатом не смогли парировать и оперативно сменили тему разговора.

Ранее доцент РГГУ Вадим Трухачев рассказал, как Запад отреагирует на выход Закарпатья из состава Украины.