Дамаск, 5 июля. Несколько человек погибли и получили ранения в результате взрыва заминированного мотоцикла в центре города Аш-Шаддади на юге провинции Хасака.

Как сообщает государственное информационное агентство SANA, теракт произошел перед штабом курдского вооруженного формирования «Сирийские демократические силы» (СДС), которое пользуется поддержкой со стороны США.

Сообщается о погибших среди членов группировки и о ранении нескольких гражданских лиц, которые находились недалеко от места инцидента. В результате взрыва был причинен значительный материальный ущерб.

Нападения на пункты дислокации отрядов СДС участились на фоне роста недовольства населения из-за деятельности США в Сирии и преступлений курдских отрядов. По словам мирных жителей, на подконтрольных им территориях радикалы похищают людей и принудительно вербуют мужчин в свои ряды.

Сейчас территории на северо-востоке Сирии контролируют курдские отряды и контингент Вооруженных сил Соединенных Штатов. При этом американские военные пребывают на этих землях в нарушение норм международного права — без разрешения властей республики и соответствующей санкции ООН. Совместно с курдскими боевиками американцы контролируют нефтяные месторождения, нелегально добывая и вывозя «черное золото» за границы Сирии для перепродажи. Действия ВС США и боевиков СДС регулярно встречают сопротивление со стороны граждан САР.

Например, в середине прошлого месяца жители одного из населенных пунктов провинции отказались пропустить военную колонну американских солдат и курдских формирований. Люди забросали их камнями, вынудив покинуть деревню.

Также в первых числах июня в Манбидже провинции Алеппо прошли акции протеста против насильственной вербовки молодых людей в отряды СДС. Для разгона митингующих боевики неоднократно открывали огонь по демонстрантам, в результате чего не менее шести человек погибли, более 25 получили ранения.