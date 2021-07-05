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Общественники ЦАР собирают саммит для подготовки митингов против Франции и миссии ООН
Весь мир
Общественники ЦАР собирают саммит для подготовки митингов против Франции и миссии ООН
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 5 июля. Руководство центральноафриканского движения Galaxie Nationale анонсировало общий сбор координаторов организации. В субботу, 10 июля, будет проведена встреча, в ходе которой планируется разработать стратегию дальнейшей деятельности.

Ожидается обсуждение самых острых и актуальных тем, относящихся к жизни ЦАР. Одной из них, несомненно, станет ДТП, устроенное «голубыми касками» в пятом районе Банги.

Ранее, 3 июля, грузовик миссии ООН (МИНУСКА) раздавил мототакси, следовавшее параллельным курсом. Водитель транспортного средства погиб, а пассажирка получила тяжелые травмы. При этом миротворцы попытались скрыться с места происшествия и во время организованной коллегами погибшего погони сбили еще одного мотоциклиста.

Также 14 июля в символичный для французов День взятия Бастилии возле посольства Пятой республики состоится массовый митинг протеста. Участники в очередной раз потребуют, чтобы Франция и МИНУСКА ответили за преступления, совершенные против народа ЦАР.

Ранее Galaxie Nationale объявило о приостановке проведения подобных акций. Но после агрессивных действий Парижа в отношении координатора организации Блеза Дидасьена Косимачи руководство движения решило отменить мораторий.

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африка цар
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