Силовики раскрыли изнасилование и убийство школьницы под Ульяновском спустя 21 год

Ульяновск, 5 июля. Следователи СК направили в суд уголовное дело по факту надругательства и убийства 13-летней девочки, совершенное более 20 лет назад. Как стало известно ФАН, злоумышленник для того, чтобы скрыть следы преступления, сбросил тело ребенка в ручей.

Как установило следствие, 12 августа 1999 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения затащил 13-летнюю жительницу одного из районов Ульяновской области в лесополосу. Там он совершил над школьницей действия сексуального характера в извращенной форме. После этого злодей скрывался в другом субъекте Российской Федерации. На чистую воду его вывели результаты генетической экспертизы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием беспомощного состояния, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста(в редакции Федерального закона от 1996 года) и статьи 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера». Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Ульяновской области Ольга Кузнецова.

На данный момент обвиняемый отбывает наказание в местах лишения свободы за ряд других тяжких преступлений, совершенных в отношении личности.

«Сейчас злодею 59-лет, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Преступление он совершил на станции Рябина Радищевского района. Ранее подозреваемый проживал в данном населенном пункте с женой и падчерицей. Потом они переехали в Сызрань, однако обвиняемый приезжал на свое бывшее место жительства, чтобы совершать кражи».

В день трагедии преступник вместе со знакомым злоупотреблял спиртными напитками на улице. В какой-то момент злодей увидел 13-летнюю подругу своей падчерицы. Она шла из сельского Дома культуры и творчества, где занималась в кружке. У мужчины неожиданно возникло половое желание. Он ударил девочку и затащил в ближайшую лесополосу.

«Среди деревьев и кустарников извращенец жестоко надругался над малолетней сельчанкой. После того, как он удовлетворил свои сексуальные потребности, ему стало понятно, что потерпевшую нельзя оставлять в живых. Педофил закрыл рот и нос пострадавшей и дождался, пока та перестанет подавать признаки жизни. После этого он сбросил труп в ручей», — дополнил источник.

Насильника помогла вычислить судебно-медицинская экспертиза. В это время он находился в местах лишения свободы за два убийства, угон и угрозу убийством. Обвиняемый не признал своей вины и выдвигал алиби. Однако стражи порядка опровергли его следственным путем.