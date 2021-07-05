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Организаторы «Мисс Украина» не могут найти участниц с натуральной внешностью
Общество
Организаторы «Мисс Украина» не могут найти участниц с натуральной внешностью
ТАСС  /  Vasyl Shevchenko / ZUMAPRESS.com

Киев, 5 июля. Конкурс красоты «Мисс Украина — 2021» оказался под угрозой срыва из-за сложностей с поиском подходящих участниц. Организаторы не могут подобрать достойных девушек.

Побороться за звание «Мисс Украина» могут незамужние девушки в возрасте от 17 до 26 лет и ростом от 168 сантиметров. Поскольку американские партнеры ужесточили требования к участницам, теперь на конкурс допускают только девушек без наращенных волос, имплантов, татуировок и увеличенных губ. Однако организаторы не могут отыскать конкурсанток с абсолютно натуральной внешностью.

Кроме того, стать конкурсантками не могут девушки, связанные со сферой эскорта. По словам директора «Мисс Украина» Вероники Щипцовой, это может дискредитировать не только конкурс, но и всю страну. Как сообщает канал ТСН, с девушками проводят детальные беседы и изучают их страницы в соцсетях, чтобы исключить причастность к эскорту.

Телеведущая Оксана Федорова в комментарии ФАН высказалась о конкурсе красоты ФСИН. По мнению знаменитости, такие конкурсы поддерживают девушек, работающих в непростой сфере.

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