Захарова сравнила санкции против Белоруссии с антиутопией Оруэлла

Москва, 5 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала секторальные санкции против Белоруссии.

Как считает дипломат, ситуация похожа на книгу Джорджа Оруэлла «1984», где практиковалось «двоемыслие» — способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Аналогичная обстановка складывается на Западе, считает она. В результате действий Запада были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, но от этого пострадали и европейские страны.

«Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно», — написала Захарова в Telegram-канале.

Еще одной жертвой санкций против Минска станет АО «Литовские железные дороги», так как Белоруссия обеспечивает четверть грузовых перевозок предприятия.

«Такое впечатление, что в Европе, в частности, в Литве заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим»», — заключила спикер ведомства.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз продолжает вмешиваться в дела суверенных государств, несмотря на собственный лозунг.