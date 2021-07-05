Россиянин рассказал о непростой поездке на Украину в условиях COVID-19

Киев, 5 июля. Пересечь границу России и Украины сейчас не так просто, как раньше. Особенно, на фоне противоэпидемических мер, связанных с распространением коронавируса.

Тем не менее попасть из одной страны в другую при необходимости все-таки можно, но для этого придется соблюсти ряд условий. Видеоблогер Алексей Козлов рассказал о том, как это сделать на примере своего друга Александра, который как раз недавно смог поехать на Украину. Посвященное данной теме видео блогер опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Александра, в предыдущий раз он ездил на Украину на машине в 2013 году, еще до Майдана. После государственного переворота посещать соседнюю страну на автомобиле стало «страшновато», и мужчина стал пользоваться для этого автобусом. Но сейчас международное сообщение приостановлено, так что в этот раз ехать Александру с семьей вновь пришлось на собственном авто.

На Украину россиянин отправился не просто так, а в гости к теще и другим родственникам жены. Для пересечения границы семье пришлось собрать внушительный пакет документов.

«В первую очередь нужна справка об отсутствии COVID-19. Анализ нужно сдавать не раньше, чем за 72 часа до пересечения границы. Также обязательно нужна медицинская страховка, которая покрывает лечение коронавируса», — объяснил Александр.

Стоимость такой страховки на месяц составила всего 400 рублей. Однако, как отмечает мужчина, такой выгодный вариант он приобрел через знакомых у одной из украинских компаний. Если же оформлять страховку заранее в России, то она может обойтись дороже.

«Для того, чтобы выехать из России на Украину, должна быть причина. И эта причина обязательно должна быть подтверждена. У моей жены на Украине родители, следовательно, понадобились свидетельство о рождении, свидетельство о браке для доказательства смены фамилии, а также копии паспортов родителей. Мы ехали на Украину через Белоруссию и предъявляли все эти документы на границе с Белоруссией. Если бы я был без жены с украинскими корнями, меня бы не пустили. А так я смог поехать за ней «паровозиком», — рассказал Александр.

На границе Белоруссии с Украиной россиянам на автомобиле устроили тщательный досмотр. Несколько раз осматривали подлокотник и бардачок. В итоге выпустили без проблем. Но предупредили, что привезти с собой с Украины обратно алкоголь, мясо, дичь или какие-то другие гостинцы не получится. Проверка на украинской стороне была более тщательной, но тоже прошла успешно.

«На нейтральной территории сразу стоит будка с украинскими военными. Жена с ними начала говорить по-украински, я тоже, так что они нас легко пропустили. У всех нас паспорта российские, но проблем с этим никаких не было. Дальше у пограничников мы заполнили миграционные карточки, получили талон на въезд. Здесь тоже тщательно обследовали бардачок и подлокотник. Кроме того, сравнили ВИН-номер автомобиля», — отмечает Александр.

Как рассказал мужчина, во время проверки документов украинские пограничники просканировали QR-коды с тестов на COVID-19, чтобы проверить, настоящие ли они. Кроме того, спросили о том, когда Александр последний раз был на Украине, и проводили ли с ним собеседование. В итоге пограничники все же сжалились и не стали задерживать россиянина, чтобы на камеру опрашивать его про посещение и принадлежность Крыма.

В то же время, как отмечает Александр, на границе Украины ему рассказали, что в страну он едет очень вовремя.

«Нам сказали, что если бы мы ехали до Пасхи, мы бы не прошли границу даже со всеми этими документами, включая приглашение от тещи. Сейчас мы проехали. А что будет завтра-послезавтра — не известно», — пояснил Александр.

Зато главным плюсом поездки в нынешней ситуации стало то, что ни на одной из границ не было очередей. Более того, как признает россиянин, легковых машин на погранпунктах в принципе не было.

Ранее на одном из украинских телеканалов продемонстрировали географическую карту, на которой Крым был обозначен частью России. Позже выпуск программы с такой картой телеканал удалил.