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Прокуратура Нидерландов рассказала о пропавших пассажирах МН17
Политика
Прокуратура Нидерландов рассказала о пропавших пассажирах МН17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Амстердам, 5 июля. Голландская прокуратура раскрыла гражданство пассажиров Boeing-777 рейса МН17, останки которых не нашли на месте крушения лайнера.

Как сообщает пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк, оба человека, чьи тела не найдены, являлись гражданами Нидерландов. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании в июне сообщил, что останки двух пассажиров пропали.

Малайзийский «боинг» летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение над Донбассом. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера. Сейчас в Нидерландах идет суд, в качестве подозреваемых проходят украинец Леонид Харченко и трое россиян — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов.

В конце июня прокуратура Нидерландов заявила, что не видит необходимости в проведении нового опроса специалиста российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении Boeing-777. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что местные власти заинтересованы в максимально объективном расследовании крушения МН17, поэтому готовы предоставить необходимую информацию, а также разрешить доступ к месту трагедии, передает НСН.

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