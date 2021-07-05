Житель Татарстана пытался выдать изнасилование и убийство экс-жены за суицид

Казань, 5 июля. Житель Татарстана жестоко изнасиловал свою бывшую супругу, после чего задушил. Как стало известно ФАН, подозреваемый после убийства пытался подстроить все так самоубийство.

Преступление было совершено 23 декабря 2020 года. Бывший супруг ворвался в квартиру жительницы Татарстана и совершил с ней насильственный половой акт. После этого он задушил свою жертву.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 119 УК РФ «Угроза убийством», 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище», 131 УК РФ «Изнасилование», 105 УК РФ «Убийство» и 158 УК РФ «Кража». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Мужчина признал свою вину частично.

«Супруги развелись некоторое время назад. У женщины остался жить их общий малолетний ребенок — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Но 39-летний обвиняемый хотел вернуть расположение экс-жены, которая трудилась в финансовой сфере. Он писал ей смс с просьбами поменять свое решение, однако пострадавшая была непреклонна. К тому же у нее появился новый молодой человек».

Это не устроило бывшего мужа. Он подкараулил ухажера бывшей возлюбленной и устроил с ним драку. В результате оба получили телесные повреждения, но обращаться к стражам порядка с заявлением не стали.

«В день трагедии обвиняемый подкараулил женщину в подъезде. Он затолкнул потерпевшую в квартиру и стал избивать. Жертва молила его о снисхождении, но мужчине все было нипочем. Он в жестокой форме изнасиловал бывшую супругу, затем вновь избил. Потом взял электрические провода, обмотал ими шею матери своего ребенка и задушил. Чтобы на него не пало подозрение, он прислонил безжизненное тело к двери балкона и сделал так, чтобы следователи подумали о самоубийстве».

Сейчас обвиняемый находится в местном следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит вплоть пожизненного лишения свободы.