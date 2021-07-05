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В МЧС назвали причины частых смертей в водоемах Республики Марий Эл
Происшествия
В МЧС назвали причины частых смертей в водоемах Республики Марий Эл
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Йошкар-Ола, 5 июля. Заместитель начальника Марийской аварийно-спасательной службы Николай Самойлов рассказал о наиболее частых причинах гибели людей на водоемах региона.

Одной из главных причин эксперт назвал купание в необорудованных местах или на диких пляжах. По словам Самойлова, желание уйти подальше от шумных толп чаще всего оканчивается трагедией, поскольку в момент, когда происходит ЧП, рядом никого не оказывается, сообщает ИА «МедиаПоток».

«Важно помнить об элементарных правилах, не нырять и тем более далеко не заплывать на диких пляжах», — заявил эксперт.

Второй ситуацией, которая наиболее часто приводит к печальному исходу, является купание россиян в нетрезвом виде. Самойлов убежден, что такие эксперименты всегда кончаются плохо.

«Еще раз хочется обратиться к тем, кто принял спиртные напитки. Не лезьте в воду, чтобы избежать трагических последствий», — подчеркнул спасатель.

Ранее в Анапе утонули трое россиян. Погибшими оказались двое взрослых мужчин и 12-летний мальчик.

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