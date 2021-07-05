Джессика Честейн пришла на показ Dior в платье с мифическим принтом

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн, наиболее известная по ролям в фильмах «Интерстеллар» и «Багровый пик» прибыла в Париж, чтобы поучаствовать в показе Dior Haute Couture, пишет ELLE.

Известно, что вскоре она также посетит Каннский фестиваль, где вручит награду Trophée Chopard, ежегодно присуждающуюся талантливым дебютантам. Ее предшественницами в этом стали Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Жюльетт Бинош и Шарлиз Терон.

А пока Честейн находится в Париже на показе Dior, где оказалась в качестве подруги бренда.

Рыжая актриса, ранее нелестно отзывающаяся о светских мероприятиях, показала, как можно прекрасно и молодо выглядеть. На Джессике было надето мини-платье из осенней коллекции Dior с изображенным мифическим сюжетом на груди.

Награждение на Каннском фестивале планируется на 9 июля. Ведущей мероприятия станет сопрезидент и арт-директор швейцарского ювелирного дома Каролина Шойфеле.

Каннский киносмотр начнется 6 июля. Среди жюри на этот раз будут актрисы Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол, Тахар Рахим, Сон Кан-хо, режиссеры Мати Диоп, Джессика Хаузнер и Клебер Мендонса Фильо, а также певица Милен Фармер. А председательствовать на вечере будет режиссер Спайк Ли.

Известно также, что Джессика Честейн станет покровительницей одной из главных вечеринок Каннского кинофестиваля в 2021 году, но пока она не спешит вылетать на Лазурный берег, она прекрасно себя чувствует и в Париже.

Ранее сообщалось, как коллекцию Dior, посвященную 200-летию греческой революции, показали в Афинах.