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Джессика Честейн пришла на показ Dior в платье с мифическим принтом

Общество
Джессика Честейн пришла на показ Dior в платье с мифическим принтом
ТАСС  /  NINA PROMMER / EPA

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн, наиболее известная по ролям в фильмах «Интерстеллар» и «Багровый пик» прибыла в Париж, чтобы поучаствовать в показе Dior Haute Couture, пишет ELLE.

Известно, что вскоре она также посетит Каннский фестиваль, где вручит награду Trophée Chopard, ежегодно присуждающуюся талантливым дебютантам. Ее предшественницами в этом стали Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Жюльетт Бинош и Шарлиз Терон. 

А пока Честейн находится в Париже на показе Dior, где оказалась в качестве подруги бренда.  

Рыжая актриса, ранее нелестно отзывающаяся о светских мероприятиях, показала, как можно прекрасно и молодо выглядеть. На Джессике было надето мини-платье из осенней коллекции Dior с изображенным мифическим сюжетом на груди. 

Награждение на Каннском фестивале планируется на 9 июля. Ведущей мероприятия станет сопрезидент и арт-директор швейцарского ювелирного дома Каролина Шойфеле. 

Каннский киносмотр начнется 6 июля. Среди жюри на этот раз будут актрисы Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол, Тахар Рахим, Сон Кан-хо, режиссеры Мати Диоп, Джессика Хаузнер и Клебер Мендонса Фильо, а также певица Милен Фармер. А председательствовать на вечере будет режиссер Спайк Ли. 

Известно также, что Джессика Честейн станет покровительницей одной из главных вечеринок Каннского кинофестиваля в 2021 году, но пока она не спешит вылетать на Лазурный берег, она прекрасно себя чувствует и в Париже.

Ранее сообщалось, как коллекцию Dior, посвященную 200-летию греческой революции, показали в Афинах. 

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Все новости / Общество / Джессика Честейн пришла на показ Dior в платье с мифическим принтом
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