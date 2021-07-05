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Марк Горонок выяснил, куда пропал звезда сериала «Убойная сила» Леонов-Гладышев

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:54
Шоу-бизнес
Марк Горонок выяснил, куда пропал звезда сериала «Убойная сила» Леонов-Гладышев
Кадр из сериала «Убойная сила»

Москва, 5 июля. Актер Марк Горонок выяснил, куда пропал популярный в 2000-х актер Евгений Леонов-Гладышев, которого зрители знают по роли майора в сериале «Убойная сила».

Несколько лет назад Леонова-Гладышева нашли бездыханным в одном из районов Санкт-Петербурга. С тех пор артист восстанавливается от сильных травм, заново учится говорить и двигаться. Всю реабилитацию звезде сериалов канала НТВ оплачивали коллеги. Однако его супруга Елена Леонова-Гладышева не желает разглашать никакую информацию о его лечении.

Горонок неоднократно пытался связаться с артистом и узнать о его состоянии, понять, куда он пропал. Всякий раз он натыкался на гудки в трубке или холодные ответы жены артиста, которая боится, что знакомые будут пиариться на его имени.

«Я полгода пытаюсь связаться с дядей Женей, но тщетно. Елена не допустила нас даже на его день рождения 24 января — ему исполнилось 69 лет. Я приезжал несколько раз к ним домой, но безуспешно. Соседи рассказали, что иногда артист выходит погулять рядом с домом и обычно сидит в своем автомобиле абсолютно один», — рассказал Горонок в интервью изданию «Собеседник».

После долгого ожидания артистам удалось встретиться. По глазам Леонова-Гладышева собеседник издания понял, что ему очень не хватает общения. Звезда «Убойной силы» пообещала, что впредь они смогут видеться чаще и сумеют наладить общение. Однако ничего не изменилось — на телефон все так же никто не отвечает. Горонок искренне не понимает, из каких побуждений действует супруга артиста.

Несколько недель назад стало известно о смерти одного из актеров «Убойной силы», из жизни ушел 51-летний Андрей Егоров. Новость о трагических обстоятельствах сообщили в Центральном академическом театре Российской армии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Марк Горонок выяснил, куда пропал звезда сериала «Убойная сила» Леонов-Гладышев
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