Директор "Ижводоканала" раскрыл причину выброса хлора в Ижевске

Ижевск, 5 июля. Причиной выброса хлора в Ижевске стала разгерметизация контейнера с опасным веществом, сообщил директор муниципального предприятия "Ижводоканал" Дмитрий Муханов.

На предприятии выясняют причины поставки непрочных контейнеров. Также директор пообещал принять меры по недопущению фактов поставки контейнеров, не соответствующих требованиям безопасности.

Прокуратура начала проверку после разлива хлора на станции подъема воды в Ижевске, сообщал ФАН. Данные мероприятия проводятся по поручению прокуратуры Удмуртии прокуратурой Октябрьского района Ижевска.