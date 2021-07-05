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Кандидат наук рассказал о преимуществах РАНХиГС перед европейскими университетами
Общество
Кандидат наук рассказал о преимуществах РАНХиГС перед европейскими университетами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

О преимуществах обучения чиновников в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) перед зарубежными учебными заведениями рассказал доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат культурологических наук СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин в ходе брифинга в студии Медиагруппы «Патриот».

По словам гостя, в настоящее время у госслужащих больше нет необходимости отправляться за границу для того, чтобы получить качественное образование.

«Мы посмотрели на опыт европейских стран, сравнили с нашей ментальностью, с тем, какая аудитория существует в Российской Федерации, и определили свой путь образования. Он связан с получением именно тех компетенций, которые необходимы нам с вами. Мы набили свои шишки и сейчас можем точно определить, каким образом должен «выстраиваться» российский чиновник», — сообщил кандидат наук.

Никита Гришанин также отметил, что в отдельных аспектах данная сфера отечественного образования превосходит зарубежную.

«В Европе можно обучить эффективному менеджменту, но все же ничуть не хуже, а в некоторых аспектах, связанных с постоянным контактом в рамках одного информационного поля, мы можем лучше сформировать современного чиновника нашими методами, преподавательским составом», — пояснил собеседник.

В завершение он рассказал о достижениях преподавательского состава РАНХиГС.

«У нас на кафедре работают лучшие учителя России. Анна Сосновская совсем недавно стала лучшим преподавателем вуза Российской Федерации. У нас работают лучшие педагоги, которые заслужили знаки святой Татьяны», — резюмировал Никита Гришанин.

Ранее ФАН сообщил о том, что чиновникам Камчатского края запретили летать в командировки бизнес-классом. Отмечается, что данная мера призвана сэкономить региональный бюджет на командировочных расходах.

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ранхигс чиновники никита гришанин
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