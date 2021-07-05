Министерская встреча стран ОПЕК+ задерживается из-за двусторонних консультаций

Москва, 5 июля. Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 16:00 по московскому времени, не отменена, но задерживается из-за двусторонних консультаций.

Переговоры ОПЕК+ об условиях добычи черного золота до сих пор продолжаются. Однако принципиальные разногласия между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами не позволяют им завершиться. Страны обсуждают увеличение добычи сырья с августа до конца 2021 года на 2 млн баррелей в сутки.

При этом участники согласны на эти условия, однако Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы действия договоренностей, заключенных на этом этапе, автоматически продлились после апреля 2022 года, когда они истекают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что консультации по линии ОПЕК+ будут продолжаться до тех пор, пока не удастся достигнуть консенсуса. Обсуждение добычи нефти, по его словам, не может вестись в публичном формате.