Тело зарезанного саратовца нашли в квартире спустя четыре дня после смерти

Саратов, 5 июля. Жителя Кировского района Саратова зарезали квартире жилого дома. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили только спустя четыре дня.

Трагедия случилась в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября. При 55-летнем погибшем оказались документы, поэтому правоохранители без труда установили его личность, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный СК РФ.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть саратовца от колото-резаного ранения груди слева с повреждением легкого. Ситуация осложнилась сильной кровопотерей, что привело к летальному исходу. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее мужчина, зарезавший свою сестру в Котельниках, получил тюремный срок. Преступника приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строго режима, сообщало РИАМО.