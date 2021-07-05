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Тело зарезанного саратовца нашли в квартире спустя четыре дня после смерти

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:45
Происшествия
Тело зарезанного саратовца нашли в квартире спустя четыре дня после смерти
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Саратов, 5 июля. Жителя Кировского района Саратова зарезали квартире жилого дома. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили только спустя четыре дня.

Трагедия случилась в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября. При 55-летнем погибшем оказались документы, поэтому правоохранители без труда установили его личность, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный СК РФ.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть саратовца от колото-резаного ранения груди слева с повреждением легкого. Ситуация осложнилась сильной кровопотерей, что привело к летальному исходу. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее мужчина, зарезавший свою сестру в Котельниках, получил тюремный срок. Преступника приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строго режима, сообщало РИАМО.

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