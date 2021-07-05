Вратарь хоккейной сборной Латвии мог погибнуть при побеге из джакузи

Лансинг, 5 июля. Стали известны подробности трагической гибели 24-летнего вратаря сборной Латвии по хоккею и американского клуба «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.

В полиции города Нови, где произошел инцидент, сообщили, что Кивлениекс отмечал День независимости США вместе с друзьями по хоккейному клубу. Во время запуска фейерверков что-то пошло не так, поэтому ребята выбрались из джакузи и побежали в безопасное место. Матиас поскользнулся, упал и ударился головой о бетон.

Ранее в СМИ писали, что обломок петарды попал спортсмену в область сердца и нанес смертельную травму. Точная причина гибели хоккеиста станет известна после экспертизы.

Сообщение о смерти Матиса Кивлениекса опубликовала пресс-служба Федерации хоккея Латвии. Представители спортивного сообщества выразили соболезнования родным и близким юноши.