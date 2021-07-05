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Вратарь хоккейной сборной Латвии мог погибнуть при побеге из джакузи

  /   Обновлено: 05 июля 2021 19:08
Происшествия
Вратарь хоккейной сборной Латвии мог погибнуть при побеге из джакузи
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Лансинг, 5 июля. Стали известны подробности трагической гибели 24-летнего вратаря сборной Латвии по хоккею и американского клуба «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.

В полиции города Нови, где произошел инцидент, сообщили, что Кивлениекс отмечал День независимости США вместе с друзьями по хоккейному клубу. Во время запуска фейерверков что-то пошло не так, поэтому ребята выбрались из джакузи и побежали в безопасное место. Матиас поскользнулся, упал и ударился головой о бетон.

Ранее в СМИ писали, что обломок петарды попал спортсмену в область сердца и нанес смертельную травму. Точная причина гибели хоккеиста станет известна после экспертизы.

Сообщение о смерти Матиса Кивлениекса опубликовала пресс-служба Федерации хоккея Латвии. Представители спортивного сообщества выразили соболезнования родным и близким юноши.

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хоккеист смерть сборная латвии матис кивлениекс
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