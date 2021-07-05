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Сорокин отказался сменять Черчесова на посту главного тренера сборной
Спорт
Сорокин отказался сменять Черчесова на посту главного тренера сборной
TACC  /  Ковалев Петр

Санкт-Петербург, 5 июля. Гендиректор оргкомитета матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил отказом на ироничное предложение стать главным тренером национальной команды.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова неудачно выступила на чемпионате Европы и заняла последнее место в группе, так и не попав в плей-офф турнира. Из-за такого результата в Сети появились предложения уволить главного тренера национальной команды. Во время встречи Сорокина с журналистами представители СМИ в шутку предложили гендиректору оргкомитета матчей Евро занять этот пост вместо Черчесова.

«Спасибо, я лучше пешком постою», — отказался от предложения Сорокин.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил шансы на возвращение Черчесова в клуб. Наставник сборной тренировал московскую команду с 2007 по 2008 год.

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футбол черчесов сорокин сборная россии
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