Сорокин отказался сменять Черчесова на посту главного тренера сборной

Санкт-Петербург, 5 июля. Гендиректор оргкомитета матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил отказом на ироничное предложение стать главным тренером национальной команды.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова неудачно выступила на чемпионате Европы и заняла последнее место в группе, так и не попав в плей-офф турнира. Из-за такого результата в Сети появились предложения уволить главного тренера национальной команды. Во время встречи Сорокина с журналистами представители СМИ в шутку предложили гендиректору оргкомитета матчей Евро занять этот пост вместо Черчесова.

«Спасибо, я лучше пешком постою», — отказался от предложения Сорокин.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил шансы на возвращение Черчесова в клуб. Наставник сборной тренировал московскую команду с 2007 по 2008 год.