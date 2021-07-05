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Российский теннисист Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:44
Спорт
Российский теннисист Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Лондон, 5 июля. Россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Кордой и стал четвертьфиналистом Уимблдонского турнира.

Карен Хачанов в пяти сетах обыграл Себастьяна Корду из США в четвертом круге Уимблдона. Матч, продолжавшийся 3 часа 51 минуту, завершился победой россиянина со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Хачанов 19 раз подал навылет, реализовал 10 брейк-пойнтов из 15 и допустил 5 двойных ошибок.

Россиянин впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Великобритании. Его соперником по следующему матчу станет канадский теннисист Денис Шаповалов. Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович. В прошлом году турнир серии ATP был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее последняя российская теннисистка завершила выступление на Уимблдоне. В матче четвертого круга Людмила Самсонова проиграла чешке Каролине Плишковой.

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спорт теннис уимблдон хачанов
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