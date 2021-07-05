При поддержке России ЦАР получила одну из мощнейших армий Африки

Банги, 5 июля. Национальная армия ЦАР (FACA) стала одной из сильнейших в регионе. Это результат качественного обучения правительственных войск специалистами из России, сообщает местное издание Lengo Songo.
Благодаря тому, что Москва вовремя оказала Банги необходимую помощь и прислала в страну высококвалифицированных инструкторов, уровень подготовки FACA значительно возрос.
Российские специалисты обучили личный состав Вооруженных сил ЦАР навыкам борьбы с боевиками и военному искусству. Они продолжают оказывать войскам консультативную поддержку и сейчас.
Вследствие этого, военнослужащие FACA разгромили действовавшие в стране преступные группировки. Сейчас национальная армия продолжает антитеррористическую операцию по зачистке территории.
Теперь граждане совместными усилиями восстанавливают страну. При этом центральноафриканцы не перестают благодарить Россию за помощь в возвращении мира и порядка.
Однако, достигнутые успехи только начало плодотворной дружбы. Москва и Банги продолжают укреплять сотрудничество. С целью усиления защиты республики ЦАР запросила у РФ еще 600 инструкторов для обучения государственных вооруженных сил. FACA предстоит поймать оставшихся радикалов и предать их правосудию.