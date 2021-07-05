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При поддержке России ЦАР получила одну из мощнейших армий Африки
Весь мир
При поддержке России ЦАР получила одну из мощнейших армий Африки
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 5 июля. Национальная армия ЦАР (FACA) стала одной из сильнейших в регионе. Это результат качественного обучения правительственных войск специалистами из России, сообщает местное издание Lengo Songo.

Благодаря тому, что Москва вовремя оказала Банги необходимую помощь и прислала в страну высококвалифицированных инструкторов, уровень подготовки FACA значительно возрос.

Российские специалисты обучили личный состав Вооруженных сил ЦАР навыкам борьбы с боевиками и военному искусству. Они продолжают оказывать войскам консультативную поддержку и сейчас.

Вследствие этого, военнослужащие FACA разгромили действовавшие в стране преступные группировки. Сейчас национальная армия продолжает антитеррористическую операцию по зачистке территории.

При поддержке России ЦАР получила одну из мощнейших армий Африки
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков
Успехи FACA заметно сплотили население. Во время острой фазы кризиса местные жители завалили министерство обороны пожертвованиями для защитников страны.

Теперь граждане совместными усилиями восстанавливают страну. При этом центральноафриканцы не перестают благодарить Россию за помощь в возвращении мира и порядка.

Однако, достигнутые успехи только начало плодотворной дружбы. Москва и Банги продолжают укреплять сотрудничество. С целью усиления защиты республики ЦАР запросила у РФ еще 600 инструкторов для обучения государственных вооруженных сил. FACA предстоит поймать оставшихся радикалов и предать их правосудию.

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