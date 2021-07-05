Полковник Кнутов рассказал, почему Киев не решится атаковать Крым «Нептунами»

Москва, 5 июля. Крым находится под надежной защитой от любых провокаций Украины или стран НАТО, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный комплекс «Нептун» позволит противостоять «российской агрессии». Снаряды якобы даже способны уничтожить Крымский мост. Однако Москва давно готова к таким угрозам, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на слова директора музея войск ПВО России, полковника в отставке Юрия Кнутова.

Подобные ракеты действительно могут нанести ущерб мосту. Но такие снаряды производятся в других странах, и Россия давно нашла способ им противодействовать.

«Более того, учитывая, что корабли НАТО уже несколько лет находятся в акватории Черного моря, мы уже давно готовы к таким угрозам», — уточнил он.

На страже российских границ стоят такие комплексы, как «Панцирь-М» и «Полимент-Редут». Заявление Зеленского является блефом, пришел к выводу Кнутов. Президент Украины прекрасно осознает, что за атакой на Крымский мост последуют ответные удары российскими комплексами «Искандер». Попытка направить «Нептун» на Крым закончится прекращением существования ВСУ. Киев не решится атаковать полуостров, уверен аналитик.

Военный эксперт Сергей Хатылев ранее заявил, что украинские «Нептуны» лишь теоретически могут нанести ущерб Крымскому мосту. Необходимо иметь на руках не только чертежи, но и боевые модели, уточнил он. Также в Госдуме отреагировали на слова Зеленского о «Нептунах», передает RT.