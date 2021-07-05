Неработающих пенсионеров в России могут освободить от НДФЛ с процентов по вкладам

Москва, 5 июля. Депутаты КПРФ предложили освободить неработающих пенсионеров от части налогов, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Государственной думы России.

Для данной категории граждан планируется установить специальную льготу, позволяющую им избежать выплат налога на доходы физических лиц с процентов по вкладам. При этом правительство пока отказалось поддержать поправки, поскольку закон, предусматривающий уплату налогов с дохода по вкладам, действует только с начала этого года и практика его применения отсутствует.

«Кроме того, реализация указанного предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, источники компенсации которых законопроектом не определены», — сказано в заключении кабинета министров.

Некоторым категориям пенсионеров с 1 января 2022 года будут по-новому начислять надбавки к выплатам. Тем гражданам, которым при переезде из села в город сняли доплату, с начала следующего года ее восстановят, причем в беззаявительном порядке.

Во многих регионах пожилые люди получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. С 1 июля право на компенсацию получили те, у кого расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи, напоминает телеканал «Санкт-Петербург».