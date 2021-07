Перебои в головах: как коррупция и некомпетентность уничтожают энергосистему Ирака

Министр энергетики Ирака Маджид Махди Хантуш подал в отставку на фоне коллапса системы электроснабжения в республике. Одновременно с этим премьер-министр Мустафа аль-Казыми распорядился отстранить от должности директора Генеральной компании по передаче электроэнергии (General Company For Electric Power Transmission Upper and Middle Euphrates) за «пренебрежение должностными обязанностями».

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в структуре иракского энергетического сектора, предпосылках его кризиса и наглядных проявлениях коллапса.

Вспышка гнева

Во второй день июля температура в Багдаде побила исторический рекорд, достигнув 52 градусов по Цельсию. На фоне этого в населенном шиитами районе Садр-Сити прошли протесты, связанные с прекращением подачи электроэнергии и воды населению.

???? #Iraq

More than 10 hours and the #Electricity is shdown in 12 Iraqi governorates, including the capital, #Baghdad.



The heat wave and the Power outages made many Iraqis angry against the Iraqi authorities, and eruption of protests are expected in the coming hours. pic.twitter.com/I0UVALsQlU — Ali Al-Mikdamعلي المكَدام (@ali_almikdam) July 2, 2021

Акция началась сразу же после пятничной молитвы. Критика была направлена на правительство республики, неспособное обеспечить для граждан минимальные блага.

«Становится только хуже. Мы можем терпеть отключение электричества, хоть по 10 часов в день. Просто дайте нам хоть что-нибудь!» — заявил 32-летний рабочий Хайдер Хусейн.

Подача электроэнергии была полностью прекращена во многих провинциях Ирака (за исключением Курдистана). При этом к настоящему моменту электроснабжение частично восстановлено: ток поступает потребителям по нескольку часов в сутки.

«У нас по-прежнему не хватает электричества. Что принесла демократия? Все становится только хуже!», — возмущается 52-летний Хайдер аль-Саиди.

К общенациональному блэкауту привели события, которые наложились друг на друга: технический сбой в системе электроснабжения, подрыв нескольких опор ЛЭП близ города Бани-Саад, осуществленный террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в России), а также повреждение теплоэлектростанции в городе Самарра в результате ракетного обстрела.

The ME is falling apart w Iraq Syria & Lebanon w/o electricity. Iran & ISIS are happy as the gov of these countries appears weak now. pic.twitter.com/SZunq6Jtjf — Arthur Lee (@ChinaCry) July 3, 2021

Структура энергетического сектора и предпосылки кризиса

Проблемы с постоянным электроснабжением наблюдаются в Ираке более 30 лет — в 1990 году против республики были введены экономические санкции, негативно отразившиеся на генерирующих мощностях страны. В частности, перестали поступать детали и оборудование, а также прекратилась материально-техническая поддержка, что поставило крест на циклах капитального ремонта. В результате действующую систему электроснабжения Ирака можно охарактеризовать как «существенно изношенную».

К настоящему моменту на территории республики активны несколько десятков электростанций. Около 32% вырабатываемой энергии приходятся на ТЭС, 2% — на ГЭС, а оставшиеся 66% — на газовые станции.

При этом из всей потребляемой в стране энергии сам Ирак производит лишь чуть более 70%, еще 3% приходятся на частные генераторы, а остальное импортируется из Ирана по четырем ЛЭП.

Cash-strapped Iran has put pressure on Iraq’s government which owes $4bn for power/gas imports (sic) -> Iran halted its crucial supply of electric power to Iraq -> fuelling fears of protests in Basra following resignation of Iraq’s electricity minister.https://t.co/BtTUp6YMoE pic.twitter.com/0xgwpWFb9S — Adam Tooze (@adam_tooze) June 30, 2021

В 2019 году протяженность электросети выражалась в 13 876 километрах линий электропередачи при 743 стационарных и 114 мобильных подстанциях. Существенной проблемой являются незаконные подключения к сети, из-за чего в 2017 году лишь 46% поставленной электроэнергии были оплачены конечными потребителями.

Структура потребления электричества в Ираке представлена следующим образом:

жилищный сегмент — 61%;

правительственные учреждения — 19%;

промышленность —12%;

коммерческий сектор — 6%;

сельское хозяйство — 2%.

Как мы видим, «львиную долю» энергии поглощают жители Ирака, что является примечательным свидетельством еще одного обстоятельства, негативно сказывающегося на электросистеме страны. Дело в том, что за последние 30 лет население республики выросло с 17 до 42 миллионов человек. Энергетический сектор полуразрушенного постоянными войнами и коррупцией государства просто не может угнаться за растущим спросом.

Ключевые удары по энергетике

В ходе одной только войны с ИГ энергосистеме был нанесен ущерб более чем на восемь миллиардов долларов. В результате боевых действий и намеренных подрывов восемь электростанций оказались полностью уничтожены, 25 — повреждены. Кроме того, разрушению и повреждениям подверглись 70 и 200 подстанций соответственно.

По приблизительным оценкам, достаточным уровнем производства электроэнергии в Ираке является отметка в 4,74 мегаватта (МВт) в год на душу населения, в то время как государство, по крайней мере в марте, могло обеспечить лишь 3,77 МВт. Дефицит в 0,970 МВт частично покрывался за счет электрогенераторов.

Switchboard operator.@AFP's Ahmad Al-Rubaye photographs a technician monitoring an electric switchboard connecting homes to privately-owned electricity generators in Baghdad.



Iraq's national electric grid is experiencing outages amidst a severe heat wave pic.twitter.com/WyNvDyCl3n — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2021

Помимо недостаточности, для действующей электросистемы характерна неэффективность. Так, подавляющую часть энергии в стране производят газовые станции, топливо для которых необходимо закупать в соседнем Иране. Соответствующее прошлогоднее парламентское расследование установило, что подобная ситуация напрямую связана со всеобъемлющей коррупцией.

Дело в том, что бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, занимавший пост с 2006 по 2014 годы, принимал решения о возведении газовых станций ввиду больших комиссионных, предлагавшихся подрядчиками. Они, как оказалось, были связаны с Тегераном.

В итоге республика зависит от поставок иранского газа и в настоящий момент имеет перед своим восточным соседом долг в 6 миллиардов долларов, ввиду чего постоянно рискует лишиться топлива. Иран же, в свою очередь, обзавелся дополнительным рычагом давления на Ирак за его же счет.

Реакция властей

На фоне протестов в Багдаде премьер выступил с заявлением, в котором утверждал, что кабмин уже принял «множество важных решений» для выхода из сложившегося кризиса. В качестве ключевого он выдвинул идею о создании «целевой группы для решения проблемы нехватки электроэнергии в Багдаде и провинциях».

По всей видимости, данные слова были произнесены лишь для разрядки обстановки. Едва ли представители власти успели создать за эти дни сколь-либо внятную стратегию выхода из сложившейся ситуации, так как они были заняты взаимными обвинениями, перекладыванием ответственности друг на друга и отставками.

#Iraq's Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi issued an executive order to dismiss a roster of officials in the Ministry of Electricity.https://t.co/UWtvTCLU1z — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) July 2, 2021

Член Комитета парламента по энергетике Захра аль-Баджари объясняет проблему нехватки электроэнергии зависимостью от импортируемого газа из Ирана, отсутствием должного технического обслуживания, уничтожением опор ЛЭП террористами и недостаточными инвестициями в развитие тепло- и гидроэнергетики.

Чиновник раскритиковал министерство энергетики за то, что оно не разработало внятный план по увеличению производства энергии. Вдобавок было отмечено отсутствие координации ведомства с министерством нефти по вопросам поставок топлива на станции.

Проблема без очевидного решения

В целом Захра аль-Баджари верно определил основные причины кризиса электроэнергетики, но все они вытекают из одного обстоятельства — существующая в Ираке государственная система является чрезвычайно слабой и неспособной к качественному выполнению ряда предписанных ей функций.

Iraq can fix electricity crisis by planning long-term reforms, IEA says via ⁦@TheNationalNews⁩ by ⁦@Mina_Aldroubi⁩ https://t.co/UtMzgvF6VN — Soraya Mentiply (@SMentiply) July 5, 2021

Энергетическая проблема, как и многие другие, требует продуманной стратегии, а также существенных и при том эффективных денежных вложений. В Ираке это теоретически может быть осуществлено лишь при глубоких и сложных внутриполитических перестановках, возможно, преобразующих саму структуру государственной власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.