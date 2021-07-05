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Заблокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given покинет Большое Горькое озеро
Африка
Заблокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given покинет Большое Горькое озеро
Федеральное агентство новостей  / 

Каир, 5 июля. Администрация Суэцкого канала (SCA) освободит контейнеровоз Ever Given, который заблокировал водный путь в марте, поскольку египетский госорган и владельцы судна договорились о компенсации.

Обе стороны заявили, что в среду, 7 июля, Ever Given сможет покинуть Большое Горькое озеро — самую широкую часть канала, где задержали контейнеровоз. SCA первоначально запросила 916 млн долларов, включая 300 как бонус за спасательную операцию и еще 300 как компенсацию за репутационные издержки.

Позже администрация Суэцкого канала снизила запрос до 550 млн долларов, хотя владельцы судна предлагали лишь 150. SCA в рамках соглашения получит и контейнеровоз.

Ранее Ever Given направлялся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, но 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перегородил его на шесть дней, заблокировав движение. Глобальная торговля нарушилась, поскольку сотни судов ждали, когда освободят водный путь, который не только соединяет Средиземное и Красное моря, но и обеспечивает кратчайшее сообщение между Азией и Европой.

Лишь после нескольких попыток, контейнеровоз сняли с мели 29 марта. В спасательной операции участвовали более 15 буксиров. Навигация возобновилась. К концу мая египетские следователи доказали, что в случившемся виноват капитан Ever Given. Кроме того, владельцы судна не предоставили информацию о стоимости груза, находящегося на борту, и не оповестили администрацию Суэцкого канала о легковоспламеняющихся товарах.

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