Экс-супруг Пугачевой прокомментировал новость о его госпитализации с COVID-19

Москва, 5 июля. Российский режиссер и сценарист Александр Стефанович опроверг информацию о своей госпитализации. Бывший муж народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщил, что здоров.

Кинематографист рассказал, что обратился в больницу для планового обследования из-за ОРЗ. Артист отметил, что все слухи о его госпитализации не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас Александр Стефанович действительно в больнице, однако уже завтра его выпишут домой.

«Все хорошо, ковида нет. Было подозрение на вирус, но не подтвердилось при обследовании», — сообщил Стефанович в эксклюзивном комментарии ФАН.

Согласно информации инсайдеров, Стефанович попал в больницу с коронавирусом нового типа. Первые признаки заболевания у экс-супруга Пугачевой появились несколько недель назад, с ними он пытался справиться в домашних условиях. Однако состояние стало ухудшаться и было принято решение обратиться за помощью к медикам.