Ассоциация защиты интересов жертв в ЦАР осудила миссию ООН за смертельное ДТП в Банги

Банги, 5 июля. Преступление сотрудников многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), устроивших ДТП со смертельным исходом в столице страны, привело к волне стихийных протестов. Вместе с населением возмущение действиями «голубых касок» выражают и общественные организации государства.

Так, Ассоциация защиты интересов жертв в Центральноафриканской Республике выпустила коммюнике, в котором осудила поведение миротворцев во время инцидента, случившегося 3 июля в пятом районе Банги.

Тогда грузовик МИНУСКА сбил мототакси с пассажиром, в результате чего центральноафриканский водитель погиб, а 16-летняя девушка получила серьезные травмы. Однако миротворцы даже не подумали остановиться и попытались скрыться с места происшествия.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: révolte contre la Minusca suite au double accident mortel causé par un véhicule onusien à Bangui https://t.co/zp6wXNsTcK — 236 News ???????? (@236News) July 4, 2021

Во время погони, организованной простыми гражданами, автомобиль миссии сбил еще одного мотоциклиста, который, к счастью, выжил.

«В очередной раз мы стали свидетелями трусости и подлости элементов ООН. Вместо того чтобы оказать первую помощь пострадавшим, водитель грузовика предпочел сбежать, чтобы не оставить следов. Кроме того, по дороге он столкнулся с другим мотоциклистом. Результат — один погибший и двое раненых», — написал вице-президент Ассоциации Пьер Коссо.

Смертельное ДТП вызвало немедленную реакцию горожан, которые вышли на стихийную акцию протеста к офису МИНУСКА. Инцидент подтвердил мнение центральноафриканцев, что присутствие миротворческой миссии давно не является благом для страны.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

«Мы осуждаем поведение контингента МИНУСКА в отношении населения Центральноафриканской Республики. Вместо реальной помощи в борьбе с бандитами они ограничиваются громкими заявлениями и обвинениями в адрес национальной армии и российских союзников. В то же время они часто являются пособниками врагов нашего государства. Позор МИНУСКА! Нашей стране не нужна МИНУСКА! Мы требуем их вывода из Центральноафриканской Республики», — выразил позицию народа Пьер Коссо.

Ранее сотрудники миссии ООН уже становились причиной гибели центральноафриканцев в ДТП. В середине мая броневик миротворцев протаранил мототакси неподалеку от населенного пункта Амадагаза, убив водителя. Несмотря на народное возмущение, МИНУСКА так и не предала суду виновника аварии и даже не предоставила компенсацию его родственникам.