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В Минздраве заявили, что испытания вакцины от COVID-19 не несут рисков для подростков

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:43
Общество
В Минздраве заявили, что испытания вакцины от COVID-19 не несут рисков для подростков
pixabay.com/PD

Москва, 5 июля. Испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции не несут никаких рисков для здоровья подростков.

Добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет привьют специальной уменьшенной дозой. Об этом заявил главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев.

По словам специалиста, вакцинация этой группы населения необходима, чтобы предотвратить быстрое распространение инфекции. Дело в том, что дети могут не болеть COVID-19, но являться его переносчиками.

Клинические исследования «Спутника V» для подростков уже стартовали в Москве. Сообщается, что в первой и второй фазе испытаний примут участие около 100 человек.

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вакцина подростки коронавирус
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