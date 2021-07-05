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«Мерзость»: телеведущая Лосева отчитала украинцев за насмешки над смертью Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:45
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Политика
«Мерзость»: телеведущая Лосева отчитала украинцев за насмешки над смертью Меньшова
instagram.com  /  @olessia.alexandrovna

Москва, 5 июля. Телеведущая передачи «Время покажет» на Первом канале Олеся Лосева осудила украинцев, которые негативно комментировали новости о смерти режиссера Владимира Меньшова.

Известный режиссер таких фильмов, как «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», скончался на 82-м году жизни 5 июля. Причиной смерти стали осложнения после COVID-19.

В эфире программы «Время покажет» Лосева отметила, что некоторые украинцы в комментариях под публикациями в интернете насмехаются над этой новостью, передает «Экономика сегодня».

«Это стало настолько общим. По каждому трагическому поводу появляется целая стая, орава, рой подонков, которые все это комментируют. <…> Это риторика, на которую мы просто обязаны реагировать. Мерзость», — сказала Лосева.

Пользователь под ником Иван Вишневский написал, что украинским гражданам «не жалко врага». Другой комментатор под именем Nick Dmytriie добавил: «Поехал на концерт Кобзона. Земля ему стекловатой».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила трогательный пост погибшему режиссеру. Она назвала Меньшова гениальным и поблагодарила его.

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Все новости / Политика / «Мерзость»: телеведущая Лосева отчитала украинцев за насмешки над смертью Меньшова
меньшов украинцы лосева
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