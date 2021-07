Алжирцы празднуют 59 годовщину независимости страны

День независимости, ежегодно отмечаемый 5 июля, — национальный праздник Алжира. После захвата французами в 1830 году страна оставалась под контролем Парижа в течение 132 лет и стала свободной лишь в 1962-м.

Кровопролитная война за независимость началась в ноябре 1954 года и продолжалась почти восемь лет, что стало поворотным моментом в истории Алжира.Местное население не хотело жить во французской колонии, однако свобода далась гражданам нелегко. По примерным оценкам, во время боевых действий погибли до полутора миллионов алжирцев.

???????? On July 5th, 1962, Algeria gained its independence after a brutal 8 year war against its colonizer that claimed the lives of 1.5 million Algerians



On this day, we celebrate our independence, but also remember, honour and pay tribute to those who made the ultimate sacrifice