Москва, 5 июля. Возвращение Крыма — мощнейший поступок президента России Владимира Путина. Об этом однажды заявил покойный режиссер Владимир Меньшов.

Известный советский и российский кинопостановщик, актер, продюсер и сценарист скончался от последствий коронавируса. Меньшов снял такие картины, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», а также другие знаменитые фильмы. Покойный при жизни считал воссоединение России с Крымом мощнейшим поступком главы государства, который поддержали большинство россиян. Противники этой инициативы многое потеряли, отмечал режиссер в интервью «Аргументам и фактам».

Артист всерьез полагал, что если кто-то в людном месте выступит против воссоединения с полуостровом, то начнется потасовка. На Украине же никогда не смогут признать потерю Крыма, как и на Западе, констатировал Меньшов в беседе с журналистами.

«Однако наши попытки найти контакты с Западом продолжаются», — заметил режиссер.

Меньшов искренне хотел, чтобы Россия и западные страны нашли взаимопонимание. По его мнению, это наивная надежда. В этом вопросе необходимо занять более жесткую позицию и договориться внутри общества.

Прощание с Меньшовым пройдет 8 июля, сообщает НСН. Церемония должна состояться в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Умерший режиссер 11 лет назад предсказал трагедию на Украине. Он предрек захват власти русофобами в 2010 году.