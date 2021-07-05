ЦБ Ливана выделит 400 млн долларов на импорт лекарств и муки

Бейрут, 5 июля. Центральный банк Ливана выделит до 400 миллионов долларов на закупки муки и основных лекарств из-за рубежа. Это заявление было сделано после того, как импортеры медицинских препаратов заявили об иссякших запасах важных медикаментов.

Накануне глава Ассоциации импортеров фармацевтических средств Ливана Карим Гебара сообщил, что препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления, диабета, рака и рассеянного склероза нет как на прилавках аптек, так и в резервах. За прошедший месяц поставки жизненно важных лекарств почти полностью прекратились, а к концу июля список препаратов, которые продаются на территории республики, может сократиться на сотни пунктов.

#Lebanon’s medicine importers say they have run out of hundreds of essential drugs, warning of further shortages if the cash-strapped central bank does not unblock funds.https://t.co/lnYoAw5DgZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 4, 2021

Средства на оплату закупок должен предоставлять Центробанк, однако долг регулятора перед поставщиками уже превысил 600 млн долларов. Впрочем, вскоре после заявления Гебары ЦБ объявил о выделении необходимой суммы.

Очевидно, соответствующее решение было принято, чтобы избежать дальнейшего роста протестных настроений в Ливане. Страна продолжает погружаться в кризис, который, по прогнозам Всемирного банка, может войти в тройку худших за последние 150 лет.

На данный момент в Ливане наблюдается острая нехватка валютных запасов, а стоимость ливанского фунта с октября 2019 года упала более чем на 90%.

Из-за упадка экономики ЦБ больше не способен оплачивать поставки топлива, что вылилось в тяжелейший топливный кризис. Ежедневно к АЗС на территории страны выстраиваются огромные очереди из автомобилей, что нередко приводит к стычкам из-за дефицитного горючего.

Не лучше обстоит ситуация и с энергоснабжением. В Ливане продолжаются веерные отключения электричества, которые на пике дошли до того, что свет в некоторых районах был доступен лишь полчаса в сутки. Чтобы избежать полного блэкаута, правительство выделило 197 млн долларов на закупку топлива для государственной энергетической компании.

Этим проблемы ливанцев не ограничиваются. Из-за падающего благосостояния и растущего недовольства граждан в стране участились акции протеста, которые чаще всего заканчиваются беспорядками и силовым разгоном митингов. К разгону протестующих нередко привлекаются не только силы полиции, но и военные.

As #Lebanon's military forces prepare for "possible chaos" amid a worsening #economiccrisis, donors urged to give priority to non-weapon aid https://t.co/AMUYTSltLf pic.twitter.com/7yTwSw9kqU — Arab News (@arabnews) June 12, 2021

К протестам присоединяются не только рядовые граждане, но и целые профсоюзы. В июне о забастовке объявили фармацевты и врачи, которые объявили о нехватке лекарств и детского питания на прилавках, а также потребовали от правительства принять решительные меры в борьбе с кризисом.