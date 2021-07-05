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ЦБ Ливана выделит 400 млн долларов на импорт лекарств и муки
Весь мир
ЦБ Ливана выделит 400 млн долларов на импорт лекарств и муки
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 5 июля. Центральный банк Ливана выделит до 400 миллионов долларов на закупки муки и основных лекарств из-за рубежа. Это заявление было сделано после того, как импортеры медицинских препаратов заявили об иссякших запасах важных медикаментов.

Накануне глава Ассоциации импортеров фармацевтических средств Ливана Карим Гебара сообщил, что препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления, диабета, рака и рассеянного склероза нет как на прилавках аптек, так и в резервах. За прошедший месяц поставки жизненно важных лекарств почти полностью прекратились, а к концу июля список препаратов, которые продаются на территории республики, может сократиться на сотни пунктов.

Средства на оплату закупок должен предоставлять Центробанк, однако долг регулятора перед поставщиками уже превысил 600 млн долларов. Впрочем, вскоре после заявления Гебары ЦБ объявил о выделении необходимой суммы.

Очевидно, соответствующее решение было принято, чтобы избежать дальнейшего роста протестных настроений в Ливане. Страна продолжает погружаться в кризис, который, по прогнозам Всемирного банка, может войти в тройку худших за последние 150 лет.

На данный момент в Ливане наблюдается острая нехватка валютных запасов, а стоимость ливанского фунта с октября 2019 года упала более чем на 90%.

Из-за упадка экономики ЦБ больше не способен оплачивать поставки топлива, что вылилось в тяжелейший топливный кризис. Ежедневно к АЗС на территории страны выстраиваются огромные очереди из автомобилей, что нередко приводит к стычкам из-за дефицитного горючего.

Не лучше обстоит ситуация и с энергоснабжением. В Ливане продолжаются веерные отключения электричества, которые на пике дошли до того, что свет в некоторых районах был доступен лишь полчаса в сутки. Чтобы избежать полного блэкаута, правительство выделило 197 млн долларов на закупку топлива для государственной энергетической компании.

Этим проблемы ливанцев не ограничиваются. Из-за падающего благосостояния и растущего недовольства граждан в стране участились акции протеста, которые чаще всего заканчиваются беспорядками и силовым разгоном митингов. К разгону протестующих нередко привлекаются не только силы полиции, но и военные.

К протестам присоединяются не только рядовые граждане, но и целые профсоюзы. В июне о забастовке объявили фармацевты и врачи, которые объявили о нехватке лекарств и детского питания на прилавках, а также потребовали от правительства принять решительные меры в борьбе с кризисом.

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ливан кризис
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