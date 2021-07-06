«Деньги заплачены»: историк напомнил, что Россия выкупила у Швеции территорию Эстонии

Кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью ФАН высказался о территориальных претензиях кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса к России. Он напомнил западным соседям о Ништадтском мире 300-летней давности, по которому Эстония была продана Петру I.

На прошлой неделе съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) утвердил бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса официальным кандидатом в президенты республики. Во время своей речи он сообщил, что выступил против ратификации пограничного договора с Россией, объяснив это тем, что Тартуский мирный договор, заключенный 101 год назад, по-прежнему действует. Речь идет о части Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти земли были возвращены Советской России.

Линия госграницы между Эстонией и Россией была согласована в 2005 году, этому предшествовали 11-летние переговоры. Тогда сторонами был подписан пограничный договор, но, когда документ был внесен на ратификацию в законодательный орган Эстонии, депутаты дополнили его преамбулу упоминанием о Тартуском мирном договоре. Затем российская сторона решила отозвать свою подпись, так, процесс оказался юридически незавершенным. В 2012 году стороны возобновили консультации по данному вопросу. В результате в феврале 2014 года государства подписали договор, но, чтобы он начал действовать, необходима его ратификация российским и эстонским парламентами.

из личного архива / Антона Бредихина

Политический эксперт, кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что по итогам Северной войны Эстония отошла (был подписан Ништадтский мирный договор) в 1721 году к Российской империи. Петр I заплатила Швеции за эти земли 2 миллиона ефимков.

«В ответ на это мы тоже можем выдвинуть Эстонии свои претензии. В XVIII веке Петр I выкупил абсолютно всю эстонскую территорию со всем ее населением и имуществом у шведской короны. Все эти территории были куплены за наши деньги, но вдруг они в XX веке обрели независимость. Сейчас они могут, вообще, сказать, что весь финно-угорский мир — часть Эстонии. Конечно, спор о границе, который есть у Эстонии, но не у России, Москва должна рассматривать как враждебный, которому нужно жестко противостоять. РФ должна выступать со следующей позицией: если вы вспоминаете о том, что было 100 лет назад, то давайте вспомним, что было 300 лет назад — когда Эстония была куплена Россией», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее российский политолог Николай Межевич высмеял кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, высказавшего территориальные притязания к Москве.