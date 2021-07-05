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Сержант ГИБДД помог беременной жительнице Волгограда вовремя добраться до роддома

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:01
Общество
Сержант ГИБДД помог беременной жительнице Волгограда вовремя добраться до роддома
пресс-служба администрации Краснодара

Волгоград, 5 июля. Семья из Волгограда, которой помог сержант полиции Никита Жарихин, выразила благодарность правоохранителю. Полицейский помог роженице добраться до роддома в час пик.

Жители Волгограда Марина и Артем несколькими днями ранее обратились к сотруднику ГИБДД. Супруги застряли в пробке в Ворошиловском районе, и женщине в положении стало нехорошо.

Водитель отечественной «Лады Гранты» объяснил правоохранителю, что его жене нужно срочно попасть в роддом. Сержант Никита Жарихин передал информацию о произошедшем в дежурную часть и решил незамедлительно сопроводить автомобиль с роженицей до ближайшего роддома.

Девушка родила здорового ребенка. 5 июля сотрудник ГИБДД приехал проведать супругов и новорожденного в родильное отделение.

Тонущей женщине в Кемеровской области пришел на помощь волонтер-спасатель Денис Шувариков. Как сообщалось ранее, инцидент произошел на озере Красном.

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